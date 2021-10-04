Специалисты выяснили, что больше всего волнует российских автомобилистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобилистов в России больше всего волнует рост цен на топливо, а также подорожание машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование маркетплейса "Банкавто".

Рост цен на топливо и автомобили вызывает беспокойство 74 и 59% опрошенных россиян соответственно. При этом 87% опрошенных уверены, что стоимость машин продолжит расти в ближайшие месяцы. В числе других вопросов, волнующих водителей, – состояние дорог, наличие парковочных мест, а также подорожание обслуживания автомобилей и заторы. Меньше всего россиян (5%) беспокоит несоблюдение ПДД пешеходами.

Кроме того, специалисты разделили респондентов по возрастным группам. Граждан от 18 до 30 лет в основном волнует качество дорожного покрытия, таких оказался 61%. Людей 31–55 лет – цены на автомобили, а россиян старше 55 лет – цены на топливо, обслуживание машин, а также заторы.

Ранее онлайн-сервис обслуживания автомобилей Uremont выяснил, что больше всего раздражает российских водителей на дорогах. Большинство отметили неправильную парковку, несоблюдение рядности, а также "игру в шашки".

