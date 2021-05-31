Перечислены марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Автомобилисты с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем BMW и Lada. Такое мнение выразили участники исследования, которое провел сервис "Авто.ру", сообщает РИА Новости.
В опросе приняли участие 4 000 россиян. Почти половина из них (47,6%) считает, что наиболее агрессивные водители ездят на немецких машинах. Второе место и 26% голосов достались российскому автопрому. Третье место разделили между собой владельцы японских автомобилей.
"53% участников заявили, что самые напористые водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды", – уточняется в исследовании.
Против массовых Hyundai и Kia суммарно проголосовали только 6% опрошенных. А 4% – против Toyota.
Наиболее аккуратными признали владельцев шведских и французских автомобилей. Кроме того, в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.
Ранее эксперт рассказал, какая привычка водителей убивает мотор. Он отметил, что долгая работа мотора машины на холостых оборотах может привести к серьезным повреждениям двигателя.
Медленное движение в пробках также заставляет двигатель длительное время работать вхолостую. Опасность длительной работы на холостых оборотах связана с состоянием моторного масла, пояснил специалист.
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