Перечислены марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилисты с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем BMW и Lada. Такое мнение выразили участники исследования, которое провел сервис "Авто.ру", сообщает РИА Новости.

В опросе приняли участие 4 000 россиян. Почти половина из них (47,6%) считает, что наиболее агрессивные водители ездят на немецких машинах. Второе место и 26% голосов достались российскому автопрому. Третье место разделили между собой владельцы японских автомобилей.

"53% участников заявили, что самые напористые водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды", – уточняется в исследовании.

Против массовых Hyundai и Kia суммарно проголосовали только 6% опрошенных. А 4% – против Toyota.

Наиболее аккуратными признали владельцев шведских и французских автомобилей. Кроме того, в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.

Ранее эксперт рассказал, какая привычка водителей убивает мотор. Он отметил, что долгая работа мотора машины на холостых оборотах может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Медленное движение в пробках также заставляет двигатель длительное время работать вхолостую. Опасность длительной работы на холостых оборотах связана с состоянием моторного масла, пояснил специалист.