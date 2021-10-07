"Смешарики" и ЦОДД запустили совместный проект о безопасности на дорогах

Фото: rikiteam.ru/codd-smeshariki

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и мульсериал "Смешарики" запустили совместный проект, посвященный безопасности дорожного движения. В его рамках в школах Москвы распространяют информационные плакаты с героями мультфильма, а рядом с образовательными учреждениями начал курсировать специальный паркон, призывающий водителей к соблюдению ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"На дорогах вблизи школ будет курсировать паркон с надписями "Водители, снижайте скорость вблизи учебных заведений!", "ЦОДД и Смешарики за безопасность на дорогах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что яркая оклейка автомобиля ЦОДД направлена на привлечение внимания автовладельцев к детской безопасности. Кроме того, для популяризации соблюдения ПДД среди детей в школах начали распространять красочные плакаты с героями "Смешариков". Они содержат QR-код со ссылкой на тематический образовательный ресурс.

"С 2010-го нам удалось снизить количество аварий с участием детей в два раза. Тем не менее количество пострадавших детей все еще высоко. На протяжении всего года мы устанавливаем новые светофоры, обустраиваем новые пешеходные переходы, делаем островки безопасности, чтобы дорога была безопасной для пешеходов, особенно для детей", – добавили в пресс-службе.

Генеральный продюсер группы компании "Рики" Юлия Николаева, в свою очередь, напомнила, что специальные эпизоды "Смешариков", посвященные безопасности на дорогах, выходят с 2017 года.

"В "Азбуке безопасности" герои разыгрывают различные ситуации, которые могут случиться в реальной жизни, чтобы в игровой форме рассказать, научить и, возможно, предотвратить последствия пренебрежения правилами дорожного движения", – отметила она.

Николаева выразила надежду, что совместная инициатива с ЦОДД поспособствует повышению детской безопасности.

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников выразил мнение, что в российские школы необходимо вернуть занятия по вождению. По мнению эксперта, такая мера позволила бы выпускникам получать водительское удостоверение сразу по завершении учебы.