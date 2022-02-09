Каждый седьмой автомобиль такси в Москве оказался неисправен – ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Госавтоинспекция осуществила проверку московского автопарка такси, по итогам которой выяснилось, что каждый седьмой автомобиль имеет техническую неисправность. Об этом сообщается на сайте столичного управления ГИБДД.
С 4 по 6 февраля инспекторы проверили свыше 27 тысяч машин такси, из которых 3,8 тысячи оказались неисправны. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили на столичных дорогах более 3 тысяч автомобилей с нечитаемыми или нестандартными номерами.
Также 800 таксистов управляли машиной, не имея при себе необходимых документов, а 287 автомобилей не прошли обязательный техосмотр.
В Госавтоинспекции добавили, что столичные таксисты часто нарушают правила остановки и стоянки, садятся за руль в нетрезвом виде и выезжают на встречную полосу.
Ранее в столичной Госавтоинспекции назвали наиболее частые нарушения правил дорожного движения водителей такси. Чаще всего они управляли автомобилем без техосмотра, водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, с наличием неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.
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