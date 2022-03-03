Сотрудники ГИБДД провели в Москве ежегодную акцию "Цветы для автоледи"

Сотрудники ГИБДД и волонтеры вручили цветы женщинам-водителям в рамках ежегодной столичной акции "Цветы для автоледи", сообщил секретарь общественного совета при московском главке МВД Вадим Бреев.

Он напомнил, что это акция министерства внутренних дел России, каждый год в эти дни ведомство старается улучшить настроение женщин за рулем.

"Наши сотрудники останавливают их, мы вручаем им цветы и желаем хорошего настроения, прекрасного дня и соблюдения правил дорожного движения. В Москве эта акция стала уже традиционной, мы стараемся каждый год как общественный совет в ней участвовать", – сказал Бреев.

В этом году в акции также принял участие лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков. Он рассказал, что сделал это, поскольку хотел создать женщинам хорошее настроение.

"Порой целый день может быть заряжен в результате какого-либо события на дороге. Мы очень гордимся тем, что сегодня множество женщин выезжают на дороги и соблюдают ПДД. Кроме того, в эти весенние дни хочется создать женщинам хорошее настроение", – пояснил музыкант.

Ранее сообщалось, что в Международный женский день все женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы. Для посетителей подготовили бесплатные тематические экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказ.

Посетителям бесплатно будут доступны тематические экскурсии "Женщины-герои", которые пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00. Однако для посещения нужно предварительно пройти регистрацию.

