Коммунальные службы устранили утечку воды на улице в Богородском районе

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Работники городских служб устранили утечку воды в районе Богородское, пишет пресс-служба городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

"Движение автотранспорта восстановлено", – уточнили там, подчеркнув, что утечка на сетях ликвидирована по Просторной улице.

Об инциденте стало известно во вторник, 27 февраля. На проезжую часть возле дома 9 на Просторной улице стала вытекать вода. К тому моменту на месте уже работали оперативные службы, которые локализовали место утечки.

Однако на время пришлось ограничить движение транспорта от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы в оба направления. Теплоснабжение жителей района, уточняли в пресс-службе ведомства, перевели на резервную схему.

Утечку воды зафиксировали на Просторной улице