Авария произошла на магистральном трубопроводе в Старых Химках

Фото: vk.com/andreyvorobiev

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин заявил о повреждении магистрального трубопровода в микрорайоне Старые Химки. В своем телеграм-канале глава уточнил, что без отопления и горячей воды остались 60 домов.

По его словам, последствия коммунальной аварии ощущают на себе жители домов на улицах Ленинградской, Московской, Пролетарской, Союзной, Энгельса и Первомайской. Руководство муниципалитета контролирует ход аварийно-восстановительных работ в месте прорыва на Ленинградской улице.

Уточняется, что бригады "Мосэнерго" и МОЭК определили место утечки, выкачали воду и начали заменять поврежденный участок. Затем они начнут запуск тепловой системы.

"В связи со сложностью участка сроки устранения аварии продлили до 18:00", – подчеркнул он и пообещал, что "останется на месте", пока тепло не восстановят полностью.

Днем ранее, 10 января, аналогичная авария произошла в другом микрорайоне города – Новых Химках. Тогда пришлось остановить подачу горячей воды и отопления в дома по 12 разным улицам, одному проезду, двум проспектам, а также по трем шоссе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ликвидировать аварию планировалось до 2 часов 11 января. Он уточнил, что с момента аварии до запуска котлов прошло всего 3,5 часа. Однако на тот момент без тепла оставался самый отдаленный и сложный для ремонта участок, подчеркивал руководитель региона.

Самой резонансной аварией на коммунальных сетях в Московской области в январе текущего года стал прорыв на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода, который произошел в ночь на 5 января. Из-за этого в многоквартирные дома Подольска, включая микрорайон Климовск, была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Лишь 6 января работу котельной удалось стабилизировать. После инцидента замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

К ситуации подключился Владимир Путин. Президент РФ решил национализировать завод. Взять под контроль предприятие готова госкорпорация "Ростех".

Замглавы Подольска Рязанцева арестовали по делу о прорыве теплотрассы в Климовске