Туристический поезд "Жигулевские выходные" отправится из Москвы 27 апреля

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Туристический поезд "Жигулевские выходные" 27 апреля 2024 года отправится с Казанского вокзала, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Состав будет следовать из Москвы в Сызрань, Тольятти и Самару. Первый рейс отправится в 20:50, возвращение в российскую столицу намечено на 30 апреля в 11:40.

Перевозчик добавил, что поезд включает в себя оборудованные системой климат-контроля двухэтажные вагоны и розетки для зарядки гаджетов, а также современные санитарные комнаты. Вместе с тем состав оснастили вагоном-рестораном и вагоном-душем. Для маломобильных пассажиров предусмотрели специализированные места, заключили в РЖД.

Между тем стало известно, что с 23:00 8 марта до 09:00 10 марта на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится график следования поездов. Как уточнили в столичном Дептрансе, составы диаметра будут перевозить пассажиров с увеличенными интервалами. До 07:30 они увеличатся до одного часа, после – до 20 минут.