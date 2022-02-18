Журова предположила, каким станет минимальный возраст участников Олимпийских игр

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с Москвой 24 предположила, что спортсменам разрешат выступать на Олимпийских играх с 17 лет.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) планирует обсудить вопрос, связанный с участием в Олимпийских играх спортсменов, которые еще не достигли совершеннолетия. Темой для дискуссии станет возможное увеличение минимального возраста для них.

По словам Журовой, если во время Олимпийских игр возрастом юного спортсмена будут манипулировать, защищаясь тем, что это ребенок, вероятно, нужно повышать проходной порог для участия в соревнованиях.

"Я уже не спортсмен, но мне бы не хотелось, чтобы медаль отдали человеку, только потому что он младше меня. Или защищали его сильнее только потому, что он ребенок. У меня бы тоже возник вопрос. Тогда нужно соревноваться в детском формате с такими же детьми, как ты. Этот момент очень непростой", – сказала она.





Светлана Журова депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Думаю, что, наверное, разрешат участие с 17 лет, а в 13–15 – нет. Полагаю, что будут сейчас обсуждать этот вопрос и все-таки 17, вероятно, оставят. То есть не только с 18 лет.

Также Журова высказалась о ситуации с допинг-скандалом вокруг 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Эта история показала на самом деле многое. И она не касается того, что может физически сделать молодой человек или девушка. Это больше разговор защиты его психоэмоционального состояния. Ну никто не скажет, что это взрослый олимпийский чемпион, который понимает все, осознает. Врачи, конечно, скажут, что это еще ребенок", – уточнила она.

По словам Журовой, у ранней спортивной карьеры есть как плюсы, так и минусы. Ряд экспертов считают, что когда человек рано получает медаль, он осознает себя олимпийским чемпионом и заканчивает соревноваться раньше, тогда как в противном случае, может быть, дольше оставался в спорте, указала депутат. Кроме того, усиленные тренировки в юном возрасте – это дополнительная нагрузка на организм, продолжает она.





Светлана Журова депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Я, наверное, сейчас больше говорю как врач и как мама. Для здоровья, несомненно, это ничего хорошего не несет, давайте быть честными. Потому что нагрузки фантастические.

"Единственный плюс, когда человек стал олимпийским чемпионом в 15 лет и дальше не тренируется, что у него впереди еще вся жизнь. Он учится, уже олимпийский чемпион, у него сумасшедшая стартовая позиция... Ему уже не надо идти к этой мечте. Она у него сбылась", – заключила Журова.

Скандал вокруг допинга на Олимпийских играх в Пекине разгорелся после победы российских фигуристов в командных соревнованиях. Сборная РФ в составе с 15-летней Камилой Валиевой взяла золото 7 февраля. Несколько дней спустя стало известно, что тест юной фигуристки от 25 декабря 2021 года показал положительный результат. Об этом сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).

Несмотря на требование международных организаций не допускать Валиеву на лед, спортивный арбитражный суд (СAS) разрешил спортсменке выступить в личных соревнованиях. В итоге она заняла четвертое место в одиночном женском катании, допустив ошибки в программе.