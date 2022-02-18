Москва онлайн покажет чествование российских олимпийцев

Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

21 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть возвращение и чествование российских спортсменов, боровшихся за победу на Олимпийских играх в Пекине.

Мы проследим за атлетами от аэропорта до Красной площади. Наш корреспондент побывает также на народном гулянии по случаю возвращения спортсменов и пообщается с москвичами и гостями столицы.

Смотрите прямую трансляцию 21 февраля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.