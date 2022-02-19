Лыжник Большунов будет знаменосцем сборной ОКР на закрытии Олимпиады

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Трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия зимней Олимпиады. Об этом РИА Новости сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В субботу, 19 февраля, Большунов выиграл золотую медаль марафона на Олимпиаде. Спортсмен преодолел дистанцию с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды.

Для Александра Большунова золотая медаль стала уже третьей за время участия в Олимпийских играх. На текущем турнире в Пекине высшая награда лыжника – шестая в активе команды ОКР.

На Олимпийских играх в Пекине традиционный марафон в 50 километров из-за погодных условий сократили примерно до 30 километров (4 круга по 7,1 километра).