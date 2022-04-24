"Металлург" одержал победу над ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским ЦСКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0. Шайбой на 23-й минуте матча отличился Артем Земченок.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб "Динамо Рига" принял решение выйти из Континентальной хоккейной лиги из-за военного и гуманитарного кризиса. До этого финский Йокерит принял решение приостановить участие в КХЛ по той же причине.

