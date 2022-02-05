В КХЛ решили не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата на фоне ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Лиги.
"Чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров и согласование с ФХР (Федерация хоккея России. – Прим. ред.) решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата", – говорится в сообщении.
Для определения результатов регулярного чемпионата в сложившихся условиях будет применена новая схема: с учетом разного количества матчей, сыгранного командами, победителей, которые пройдут в плей-офф, будут определять по проценту очков от максимального количества, которое они могли набрать.
Уточняется, что розыгрыш Кубка Гагарина начнется 1 марта.
Изначально, согласно принятому с представителями клубов в начале января решению, КХЛ не планировала останавливать регулярный чемпионат, несмотря на ситуацию с COVID-19. В Лиге объясняли это тем, что неравное количество матчей, сыгранное командами, нарушило бы спортивный принцип состязаний.
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