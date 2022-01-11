КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Руководители клубов Континентальной хоккейной лиги провели совещание, в ходе которого приняли решение не останавливать регулярный чемпионат, несмотря на ситуацию с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.
"КХЛ прорабатывала несколько вариантов завершения регулярного чемпионата – сокращение количества матчей, проведение плей-ин для команд, имеющих шансы на попадание в плей-офф. <...> Лига приняла решение <...> остановиться на полноценном завершении регулярного чемпионата", – говорится в сообщении.
В Континентальной хоккейной лиге объяснили решение тем, что неравное количество матчей, сыгранное командами, нарушило бы спортивный принцип состязаний. Там также отметили, что во всех случаях коронавируса в клубах будут приниматься оперативные меры, сами матчи будут проводиться только в условиях стабильной эпидемиологической ситуации в командах.
Ранее руководство КХЛ приняло решение перенести Недели звезд хоккея в Челябинске на 2023 год в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире и потенциальной возможностью участия игроков в Олимпиаде в Пекине. Товарищеский турнир с участием лучших хоккеистов лиги должен был пройти с 8 по 16 января.
Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине
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