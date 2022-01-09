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Два матча регулярного чемпионата НХЛ перенесены из-за коронавируса в Нью-Джерси и Эдмонтоне. Об этом сообщается на сайте хоккейной лиги.

Так, запланированная на 10 января встреча Нью-Джерси – Тампа Бэй перенесена на неопределенный срок, а мачт Эдмонтон – Оттава состоится 15 января.

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В НХЛ объяснили данное решение растущим числом перенесенных матчей регулярного чемпионата на фоне осложнения ситуации с коронавирусом.

Главный тренер российской сборной Алексей Жамнов отметил, что национальная команда в предлагаемых условиях становится фаворитом Олимпийских игр.

