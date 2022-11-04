Магазин Nike открылся в Москве под названием NSP

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Магазин спортивной одежды Nike открылся в Outlet Village "Белая Дача" в Москве под названием NSP 4 ноября. Об этом сообщает издание "Известия".

Американский бренд в России приобрела компания Sport Point – отечественная мультибрендовая сеть.

Как отметили покупатели, ассортимент товаров остался аналогичным.

23 июня Nike заявила о намерении полностью покинуть российский рынок. Тогда в компании уточнили, что магазины сети больше не будут принимать посетителей в России.

До этого экологическая организация Center for Environmental Health (CEH) заявила о наличии в одежде бренда токсичных веществ. В продукции американской компании и еще нескольких брендов был обнаружен бисфенол А, способный привести к астме, ожирению, развитию рака и других заболеваний.



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