Покинувшие Россию зарубежные компании вывели 36 млрд долларов

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Ушедшие из России иностранные инвесторы за год вывели около 36 миллиардов долларов, продав свой бизнес. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

По данным Центробанка, всего с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов покинувшими РФ фирмами. При этом только пятая часть из них продали активы стоимостью более 100 миллионов долларов.

В национальных масштабах, как указали в ЦБ, влияние продажи зарубежными инвесторами российских активов на отечественный рынок ограничено. Это связано с тем, что значительная часть подобных сделок предполагает сохранение необходимых лицензий на производство и патентов. Кроме того, многие из ушедших компаний сохраняют возможность вернуться в Россию.

Ранее французский производитель шин Michelin объявил о продаже российских активов дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины". Отмечалось, что по итогам сделки дистрибьютор получил права на шинный завод в Подмосковье и ООО "Камсо Си-Ай-Эс".

До этого стало известно, что американский производитель одежды Guess выкупил 30% доли у российского бизнесмена Вячеслава Шикулова.

В 2016 году Guess объявила о привлечении партнера из РФ, которым стал Шикулов. Они заключили контракт, согласно которому российский партнер мог реализовать 30% доли, а компания должна выкупить эту долю до 31 декабря 2025 года.