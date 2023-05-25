Американский производитель одежды Guess выкупил долю у партнера в РФ

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Американский производитель одежды Guess выкупил 30% доли у российского бизнесмена Вячеслава Шикулова. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и отчеты компании.

Отмечается, что в 2016 году Guess объявила о привлечении партнера из РФ, которым стал Шикулов. Они заключили контракт, согласно которому российский партнер мог реализовать 30% доли, а компания должна выкупить эту долю до 31 декабря 2025 года.

Соглашение между сторонами было заключено до введения санкций против России, указано в публикации. Также министерство финансов США дало разрешение на досрочное исполнение пут-опциона от 2015 года.

Эксперты рынка выразили мнение, что сделка стала нетипичной в связи с текущей ситуацией. В случае отказа от заключения соглашения по опциону Guess могла бы продать бизнес российскому менеджменту.

Вероятно, эти обстоятельства свидетельствуют о том, что компания хочет избежать рисков, которые могут возникнуть во время работы на рынке РФ, предположили эксперты. В отчете Guess говорится об инвестиционных сложностях по расширению российского бизнеса из-за санкций.

Ранее сообщалось, что японский бренд одежды Uniqlo приостановил работу своих магазинов в России и возобновлять ее пока что не планирует.

Компания могла бы оформить продажу бизнеса по аналогии с тем, как это сделал McDonald's, но этого не произошло. По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, Uniqlo не подавала в правительственную комиссию заявку на проведение сделки.

Uniqlo приостановила свою работу в РФ с марта 2022 года. В феврале этого года стало известно, что она решила полностью покинуть рынок РФ.

