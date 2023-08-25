В Белом доме заявили, что российские активы будут заморожены до возмещения ущерба Украине

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Активы России в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удержаны до тех пор, пока РФ не "возместит ущерб" Киеву. Об этом заявили в Белом доме по итогам встречи советников по национальной безопасности этих стран.

"Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", – приводит выдержку из заявления РИА Новости.

Представители пяти стран также в очередной раз подтвердили готовность поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и содействовать ее восстановлению.

Ранее сообщалось, что Кабмин и Центробанк РФ разработали проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. На первом этапе планируется разблокировать счета на порядка 100 миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам.

До этого лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины. Помимо этого, ЕС планирует получать сверхприбыль от вложения замороженных активов России. Сумма доходов от подобных вложений может достигать 3 миллиардов евро в год.



Россия требует разблокировать активы Центробанка на Западе – Песков