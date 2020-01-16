Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра

15:56 (обновлено 16.01.2020 16:22)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации. Об этом мэр написал на своем персональном сайте.
"Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него все получится. Пожелаем ему успеха в этом крайне нелегком деле. Его успех – это во многом успех всей нашей страны", – написал Собянин.
16 января Госдума одобрила кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.
Мишустин поблагодарил Госдуму за поддержку его кандидатуры, а также пообещал держать связь с парламентом и сверять курс правительства. Он отметил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни.
15 января правительство после послания российского лидера Федеральному собранию в полном составе ушло в отставку. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в середине апреля новый премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год. Он подчеркнул, что решения, принятые после послания президента Федеральному собранию, были нужны, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе.
Госдума рассматривает кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ
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