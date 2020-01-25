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Политика

25 января, 19:32

Пушков оценил требование Качиньского о компенсации Польше за войну

политика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость"
Ярослава Качиньского о репарациях за ущерб во Второй мировой войне. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что заявление Качиньского возмутило Пушкова.

"Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране – за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 тысяч жизней", – отметил парламентарий в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, Пушков добавил, что Варшава находится в неоплатном долгу перед Москвой, поскольку Россия оказывала помощь в восстановлении экономики Польши после разрушительных действий немцев в годы войны.

Ранее сообщалось о том, что в Польше потребовали от России репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Также Варшава требовала выплат от Германии.

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