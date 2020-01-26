Эксперт назвал давней позицией требование Польши компенсации от РФ

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Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев прокомментировал требование польской правящей партии "Право и справедливость" о репарациях за ущерб во Второй мировой войне.

По мнению эксперта, Польша выражает подобные претензии не только России, но также Украине и Германии, поскольку не может избавиться от исторических обид.

При этом для польских политиков не имеет никакого значения, что именно СССР освободил Варшаву, считает Волобуев.

"Надо это воспринимать как природное явление, изменить позицию партии невозможно, а дискутировать с ней не имеет смысла", – сказал он в интервью RT.

Ранее в Польше заявили, что Россия обязана заплатить стране компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. По словам лидера правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, требования республики в данном вопросе "не имеют срока давности".

