Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:08

Эксперт назвал давней позицией требование Польши компенсации от РФ

политика

Фото: depositphotos/panama555

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев прокомментировал требование польской правящей партии "Право и справедливость" о репарациях за ущерб во Второй мировой войне.

По мнению эксперта, Польша выражает подобные претензии не только России, но также Украине и Германии, поскольку не может избавиться от исторических обид.

При этом для польских политиков не имеет никакого значения, что именно СССР освободил Варшаву, считает Волобуев.

"Надо это воспринимать как природное явление, изменить позицию партии невозможно, а дискутировать с ней не имеет смысла", – сказал он в интервью RT.

Ранее в Польше заявили, что Россия обязана заплатить стране компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. По словам лидера правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, требования республики в данном вопросе "не имеют срока давности".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика