11 февраля, 23:01
Фото: скриншот видео youtube.com/kyfikoleg
Молодых людей из России, Белоруссии и Украины избили в польском городе Торунь. Причиной считают то, что они говорили на русском языке, сообщает Gazeta Wyborcza.
Инцидент случился ночью в центральной части города. Пострадали пять человек.
Один из них рассказал, что злоумышленники били в том числе девушку. Одному из друзей разбили голову, однако серьезными последствиями это не обернулось. Свидетель заявил, что напавшие кричали: "Польша для поляков!"
Он подчеркнул, что никто из окружающих людей не реагировал. Молодого человека это шокировало. Он объяснил, что был в России, на Украине, в Китае, и везде к нему относились с уважением и могли помочь. Пострадавший признал, что такие люди есть везде. Тем не менее он удивлен тем, что это произошло в центре крупного польского города.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Польская полиция разыскивает подозреваемых и просит обращаться всех возможных свидетелей.
В январе профессор Ягеллонского университета Анна Разьны рассказала об истоках ненависти к России. Она связала это с тем, что в 2014 году Варшава поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе.
Исследовательница подчеркнула, что до этого момента между двумя странами были хорошие отношения. Но после украинского переворота польские патриоты заняли позицию русофобии и украинофильства. Эксперт подчеркнула, что, хотя между Москвой и Варшавой подписано соглашение об охране мест памяти, власти Польши сносят памятники войскам Красной армии.
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