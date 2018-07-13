Полиция возбудила уголовное дело после избиения польского дипломата в самолете

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении пассажира, который избил гражданина Польши на борту самолета, выполнявшего рейс из Иркутска в Москву.

11 июля служба безопасности авиакомпании "Аэрофлот" сообщила в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево", что в самолете Иркутск – Москва пассажиры устроили потасовку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления транспорта МВД РФ по ЦФО.

Командир воздушного судна попросил прибыть полицейских на место посадки. Когда самолет приземлился, участников конфликта доставили в дежурную часть.

Жертвой конфликта стал гражданин Польши с дипломатическим паспортом. Он написал заявление о нанесении ему телесных повреждений одним из пассажиров.

Как отмечается, в отношении россиянина, которого обвинил дипломат, возбудили уголовное дело по статье "Побои", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", а также "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

Один из очевидцев сообщил, что россиянин, выйдя из туалета, набросился на стоявшего ближе всех в очереди в санузел гражданина Польши и побил его.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.