Путин не планирует проводить прямую линию перед голосованием 1 июля – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует перед голосованием по поправкам в Конституцию проводить прямую линию с россиянами. Об этом сообщает ТАСС.

Песков заявил, что полноформатная прямая линия пройдет уже после голосования в обычном формате. О ее сроках проведения будет сообщено позже, подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми", – сообщил Песков.

Последний раз прямая линия с президентом страны прошла 20 июня 2019 года. За 4 часа 08 минут президент обсудил с россиянами уровень жизни в стране, доходы граждан, ответил на вопросы по здравоохранению.

Глава государства общался с жителями страны в таком формате уже в 17-й раз. Самой продолжительной остается прямая линия 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы россиян 4 часа 47 минут.

