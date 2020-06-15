Упоминание молодежной политики в Конституции позволит доработать базовый закон – Святенко

15 июня, 20:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила важность упоминания о молодежной политике в поправках в Конституцию РФ, передает Агентство "Москва".
Она заявила, что необходимо регулирование данной сферы на федеральном уровне. Святенко сообщила, что это поможет закрепить нормы базового закона о молодежной политике, над которым работают в Совфеде.
"В комитете по социальной политике уже началась работа над базовым законом о молодежной политике в РФ, где можно будет закрепить все эти нормы, которые необходимы для того, чтобы мы определили и социальные гарантии для молодежи, некий вектор развития молодежной политики с точки зрения чувства патриотизма, взаимодействия со структурами власти", – отметила Святенко.
Также она заявила, что благодаря поправкам в Конституцию РФ будут закреплены гарантии старшего поколения. Она отметила важность прописанных социальных норм, которые вошли в рамках проекта по изменениям в основной закон.
"Впервые в Конституции говорится о гарантиях старшего поколения и обязанности детей ухаживать и пожизненно опекать старшее поколение. Для комитета по социальной политике очень важны те социальные нормы, которые вошли поправками в новую Конституцию", – заявила Святенко.
Ранее о социальных поправках в основной закон высказался президент РФ Владимир Путин. Он отметил необходимость упоминания социальной поддержки граждан в Конституции РФ, чтобы в будущем они никогда не забывались.
685 тысяч человек подали заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию. Голосование состоится с 25 июня по 30 июня включительно. Для регистрации на дистанционное голосование необходимо до 14:00 21 июня подать заявку на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. 1 июля проголосовать можно будет лишь лично на участках.
Зарегистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию можно до 21 июня
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