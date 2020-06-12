Большинство граждан РФ поддерживает поправки в Конституцию – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин выразил уверенность, что большинство граждан России поддерживает поправки в Конституцию. Об этом он рассказал в ходе выступления на Поклонной горе в День России.

Президент подчеркнул, что для россиян безусловны уважение к труженикам и защитникам Отечества, к многовековой истории, к традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость границ страны.

"Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство большинство наших граждан", – сказал Путин.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что при проведении общероссийского голосования будут задействованы 96,5 тысячи участков по всей стране. Она добавила, что также будет организовано порядка 2,5 тысячи участков в местах временного пребывания участников голосования. По ее словам, речь идет о больницах, санаториях, судах и местах содержания граждан под стражей. Всего для проведения голосования будет изготовлено 108,5 миллиона бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования.

