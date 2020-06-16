Резиденцию Путина оборудовали дезинфекционным туннелем – СМИ

Фото: kremlin.ru

В резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве установили специальный туннель

для защиты от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистов кремлевского пула.

Каждый проходящий через туннель оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

Туннель разработан на пензенском заводе "Моторные технологии". Предприятие под брендом MIZOTTY приступило к производству спецсредства в мае.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует перед голосованием по поправкам в Конституцию проводить прямую линию.

Полноформатная прямая линия пройдет уже после голосования в обычном формате. О ее сроках проведения сообщат позже.