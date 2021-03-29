В ФНС объяснили, в каком случае предприниматель может торговать без касс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Предприниматели могут работать на рынках без касс только в том случае, если они продают товары собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФНС.
Отмечается, что законодательство о контрольно-кассовой технике (ККТ) на рынках не менялось с 2003 года из-за того, что в то время не было онлайн-касс. Кроме того, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. На данный момент некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории.
"Поправки в законодательство снимают эти двойные стандарты. Кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров", – отметили в ФНС.
По словам разработчиков, обеление розничных рынков создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса при разных форматах торговли. Помимо этого, в ведомстве рассказали, что в настоящее время власти готовят и нормы ответственности за нарушение законодательства о ККТ.
Ранее сообщалось, что ФНС и Минфин собираются ужесточить правила применения ККТ на розничных рынках. Изменения предусматриваются в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП. В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ.
Более того, арендаторов планируют обязать подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды. Кроме того, управляющие рынками будут проводить контроль наличия ККТ и допуска лиц, чья деятельность приостановлена. Помимо прочего, ФНС планирует упростить порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.
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