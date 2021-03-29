Минфин прокомментировал данные об усилении контроля за продавцами на рынках

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Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) подготовило предложения, которые помогут устранить нарушения правил использования контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участников", – сообщили в Минфине.

Отмечается, что в настоящее время отсутствует "прослеживаемость" товаров, из-за чего нельзя идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж.

"В результате осуществляется продажа нелегальной или санкционной, а также контрафактной продукции, что может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности здоровья потребителей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что ФНС и Минфин собираются ужесточить правила применения ККТ на розничных рынках. Изменения предусматриваются в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП. В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ.

Также арендаторов планируют обязать подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды. Кроме того, управляющие рынками будут проводить контроль наличия ККТ и допуска лиц, чья деятельность приостановлена. Помимо прочего, ФНС планирует упростить порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.