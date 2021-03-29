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Москва 24

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Общество

08:00

ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках – СМИ

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках.

Как пишет РБК, изменения предусматриваются в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП. В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ.

Также арендаторов планируют обязать подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды. Кроме того, управляющие рынками будут проводить контроль наличия ККТ и допуска лиц, чья деятельность приостановлена.

Помимо прочего, ФНС рассчитывает упростить порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.

В ведомстве указали, что сейчас недобросовестные арендаторы получают возможность мимикрировать под "льготные" категории из-за того, что границы использования ККТ четко не регламентированы, а формулировки законодательства размыты.

Ранее стало известно, что ФНС создаст сервис для хранения чеков в электронном виде. Россияне будут иметь доступ к истории своих покупок и по необходимости брать выписки для гарантийного обслуживания.

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