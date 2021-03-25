В ФНС объяснили, какие чеки россиян сможет видеть налоговая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит доступ только к тем чекам граждан, которые они сами загрузят в специальный электронный сервис, сообщил руководитель службы Даниил Егоров.

"Ты, как работающий с данными, понимаешь, что по чеку я же не знаю, кто купил. У меня этих данных нет. Только если ты сам специально, принудительно в приложение к себе положил и, соответственно, мне провел доступ к ним", – пояснил Егоров в ходе беседы с управляющим директором "Яндекса" Тиграном Худавердяном в эфире канала "Россия 24".

Ранее ФНС объявила о планах создания сервиса для хранения чеков в электронном виде, который позволит пользователям предъявлять чеки для гарантийного обслуживания, а также участвовать в различных программах лояльности, получать кешбэки и другие бонусы. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что электронные чеки будут поступать в хранилище налоговой службы по желанию граждан.