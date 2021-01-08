В Минфине разъяснили порядок уплаты налога по вкладам

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
В министерстве финансов РФ разъяснили порядок уплаты налога по вкладам более одного миллиона рублей. Соответствующий документ был размещен на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
В ведомстве подчеркнули, что налогом будут облагаться только проценты по сбережениям. При этом сами банковские вклады под действие нового налога не попадают.
"Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены", – отмечается на сайте.
В случае, если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, доход в виде данных процентов будет засчитываться при обложении НДФЛ в налоговом периоде зачисления этих процентов.
В России с 1 января начал действовать налог на вклады более 1 миллиона рублей. К его сбору с прибыли, полученной в 2021 году, приступят в 2022 году.
С предложением повысить ставку налога в июне 2020 года выступил президент России Владимир Путин. По его словам, средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.
Позднее закон в трех чтениях приняли депутаты Госдумы, а затем одобрил Совет Федерации.
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