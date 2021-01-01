В России начал действовать налог на вклады свыше 1 млн рублей

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В России с 1 января начал действовать налог на вклады более 1 миллиона рублей. Налогом на доходы будет облагаться только та часть процентов по вкладам физических лиц, которая не превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом будут брать ставку регулятора, действующую в начале налогового периода. К тому же налогом не будут облагать проценты с зарплатных счетов граждан. К сбору налога с прибыли, полученной в 2021 году, приступят в 2022 году.

Также с 1 января повысилась ставка НДФЛ. Изменения затронут россиян с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей. Им придется платить налог в размере 15% вместо 13%.

При этом налог не распространяется на доходы от продажи личного имущества на выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Повышенный налог придется платить с доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельность (зарплаты, дивидендов и т. п.).

Ранее соответствующий закон в трех чтениях приняли депутаты Госдумы, а затем одобрил Совет Федерации. Согласно ему, с 1 января 2021 года НДФЛ повысится до 15% для граждан с доходом свыше пяти миллионов за налоговый период.

Полученные от повышения НДФЛ средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

В июне с предложением повысить ставку налога выступил Владимир Путин. По его словам, средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

Глава государства отмечал, что повышение ряда налогов является вполне оправданным шагом, который ведет к развитию и справедливости фискальной системы страны.

