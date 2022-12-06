Эксперты предупредили о подорожании елочных игрушек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Опрошенные Москвой 24 эксперты сообщили о подорожании в среднем на 50–100 рублей елочных игрушек. По их словам, на стоимость в том числе повлиял рост цен на сырье.

Коммерческий директор фабрики елочных игрушек "Ленигрушка" Эдуард Никоноров отметил, что при производстве новогодних украшений часто используются импортные материалы.

"У нас подорожание произошло на 15–20%, потому что стало проблематично их найти, привезти, произвести. Те же лаки, в которые окунается или раскрашивается елочная игрушка. Тот же глиттер, который мы используем для росписи елочного шара, он тоже подорожал. Коммунальные платежи тоже выросли. Все отразилось", – подчеркнул он.

По словам генерального директора фабрики елочных игрушек "Иней" Нины Носовой, стоимость новогодних украшений выросла в среднем на 50 рублей.





Нина Носова генеральный директор фабрики елочных игрушек "Иней" Подорожание связано со стоимостью сырья. Для сравнения, в прошлом году шарик стоил 300 рублей, а в этом году он стоит уже 350 рублей. Самая дорогая игрушка у нас стоит 1 000 рублей – это эксклюзивный шар. У нас вся продукция – это выдувка стеклодувами и ручная роспись.

Директор музея "Фабрика елочных игрушек" Игорь Хмелев рассказал, что колпачки для елочных украшений в основном поставляли из Польши, а краску – из Германии.

"Стоимость елочных игрушек увеличилась. Подорожание идет где-то на 100 рублей в среднем. Так или иначе все равно используются импортные составляющие. И многие были закуплены как раз в период начала года. В феврале были заказы, когда курс доллара взлетел, поэтому многие оказались в невыгодной ситуации, заказав сырье для елочных игрушек по высокой цене", – отметил он.

Ранее сообщалось о сокращении завоза в РФ из-за рубежа новогодних елей, а также их подорожании к новогодним праздникам. Это связано с тем, что импортируемые из Европы деревья подпали под санкции. В результате сейчас их завозят в страну только частные дилеры. Из-за этого возможно снижение объемов поставок и подорожание импортных живых елей до 70%, полагают эксперты.



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