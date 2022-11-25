Юрист рассказала, когда за перевозку елки могут оштрафовать

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын рассказала, как избежать штрафа при перевозке елки на машине, передает агентство "Прайм".

Она предупредила, что штраф можно получить, если не соблюдать правила дорожного движения по перевозке грузов. В частности, края елки не должны выступать за габариты машины, на автомобиле должен присутствовать соответствующий знак, а в темноте должна быть подсветка.

Также при покупке ели следует попросить у продавца документы, которые понадобятся при проверке, во избежание обвинений в незаконной рубке. В том числе это может быть расписка.

Согласно ПДД, перед началом и во время движения водитель обязан держать под контролем размещение елки, то, как ее закрепили, и состояние в пути. Это необходимо, чтобы избежать падения дерева и создания помех для движения на дороге.

Также по правилам дорожного движения перевозить груз можно при условии, что он не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление, не нарушает устойчивость транспортного средства, не закрывает внешние световые приборы, а также не препятствует восприятию сигналов, которые подаются рукой.

Граждан могут привлечь к административной ответственности за незаконную рубку, повреждение елей или самовольное выкапывание в лесах. За это грозит штраф до пяти тысяч рублей. Также за незаконную рубку деревьев грозит уголовная ответственность, в том числе лишение свободы.

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