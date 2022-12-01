Аналитики рассказали о снижении спроса на новогодние товары в РФ в 2022 году

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД") выявили снижение спроса на новогодние товары в России в 2022 году. Соответствующее исследование они провели специально для Москвы 24.

Эксперты сравнили покупки россиян с 1 по 25 ноября в 2021 и 2022 годах. Выяснилось, что больше всего снизился спрос на красную икру. В этом году за указанный период ее покупали на 41% реже, чем в прошлом. Кроме того, цена на лакомство выросла. По данным аналитиков, с 1 по 25 ноября 2022 года килограмм красной икры в среднем стоил 4 667 рублей, что на 11% выше, чем годом ранее.

Спрос на живые ели также снизился: на 16% в натуральном выражении (в штуках) и на 20% – в денежном. При этом, согласно исследованию, в 2022 году такие деревья стоят на 2% дешевле, чем в предыдущем. Средний чек на их покупку в ноябре составил 2 903 рубля.

Искусственные пластиковые ели также стали реже приобретать. Объем их продаж в натуральном выражении (в штуках) в ноябре 2022 года оказался ниже прошлогодних показателей на 5%, в денежном – на 17%. Вместе с тем стоимость пластиковых новогодних деревьев опустилась. Средний чек в ноябре этого года на такой товар составил 3 260 рублей.

Сокращение объема продаж коснулось и шампанского: на 6% в натуральном выражении (в штуках) и на 17% – в денежном. Средняя стоимость игристого вина в ноябре составляла 374 рубля – это на 3% ниже, чем в 2021 году.

При этом готовый салат оливье в магазинах и кафе, наоборот, покупали чаще, выяснили аналитики. В сравнении с прошлогодними показателями его продажи в ноябре 2022 года были выше на 2% в натуральном выражении и на 5% – в денежном. Однако салат прибавил в цене. Средний чек на это новогоднее угощение составил 188 рублей, что на 7% выше, чем в 2021 году.

Больше всего с 1 по 25 ноября 2022 года повысился спрос на мандарины. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем их продаж в натуральном выражении поднялся на 15%, в денежном – на 19%. При этом фрукты подорожали. Средний чек на мандарины составил 181 рубль. Это на 10% выше, чем годом ранее.

Аналитики также составили топ-3 регионов, где россияне раньше остальных начали совершать покупки к Новому году. На первом месте оказалась Московская область. За ней следует Новосибирская область. На третьем месте – Татарстан.

Ранее эксперты сервиса фискальных данных "Такском" рассказали о подорожании в РФ салата мимоза. По их данным, средний чек на угощение с 1 по 23 ноября 2022 года составил 344 рубля 60 копеек, что на 8% выше, чем в прошлом году. Примечательно, что рыбные консервы оказались самым дорогим ингредиентом салата.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!