Жителям Подмосковья разрешили запускать салюты на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям Подмосковья не запрещено запускать салюты на Новый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире "России 24".

По его словам, семьи смогут запускать фейерверки. При этом, по его мнению, можно обменяться эмоциями, теплотой, поздравлениями и без салюта. Глава региона напомнил, что власти Подмосковья отказались от организации масштабных салютов.

"На наш взгляд, это правильное решение, мы его придерживаемся", – сказал он.

Воробьев добавил, что для жителей Подмосковья на новогодних каникулах будут открыты музеи и театры, парки, катки и горки.

Ранее Воробьев сообщил, что в новогодние праздники в регионе не будет официальных салютов и фейерверков. При этом он подчеркнул, что это не касается отдельных семей в своих домах.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства попросили горожан не приносить и не запускать фейерверки в парках в новогодние праздники. По решению москвичей город украсили уже привычными декоративными конструкциями, которые используются повторно. Вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направят на поддержку участников СВО.

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