Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:05

Общество

Жителям Подмосковья разрешили запускать салюты на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям Подмосковья не запрещено запускать салюты на Новый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире "России 24".

По его словам, семьи смогут запускать фейерверки. При этом, по его мнению, можно обменяться эмоциями, теплотой, поздравлениями и без салюта. Глава региона напомнил, что власти Подмосковья отказались от организации масштабных салютов.

"На наш взгляд, это правильное решение, мы его придерживаемся", – сказал он.

Воробьев добавил, что для жителей Подмосковья на новогодних каникулах будут открыты музеи и театры, парки, катки и горки.

Ранее Воробьев сообщил, что в новогодние праздники в регионе не будет официальных салютов и фейерверков. При этом он подчеркнул, что это не касается отдельных семей в своих домах.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства попросили горожан не приносить и не запускать фейерверки в парках в новогодние праздники. По решению москвичей город украсили уже привычными декоративными конструкциями, которые используются повторно. Вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направят на поддержку участников СВО.

Читайте также

общество

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика