Воробьев заявил, что Подмосковье отметит Новый год без официальных салютов и фейерверков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции Sputnik сообщил, что в новогодние праздники в регионе не будет официальных салютов и фейерверков.

"Что касается салютов, фейерверков, то у нас в области этого не будет. Хотя мы, конечно, не можем запретить это делать отдельно взятой семье в отдельно взятом доме", – сказал он.

При этом, по словам Воробьева, для жителей и гостей Московской области будет организовано большое количество новогодних программ. Для детей военнослужащих в "Крокусе" пройдет интересное мероприятие, добавил он.

Ранее сообщалось, что в лесных питомниках Подмосковья с 17 по 31 декабря появится возможность легально срубить елку по низким ценам. Перед посещением питомника необходимо связаться со специалистом и согласовать время работы.

Стоимость елок в питомнике будет ниже, чем на елочных базарах.



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