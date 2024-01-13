13 января, 11:34Происшествия
Следствие просит арестовать россиянина за связи со спецслужбами Польши
Фото: Следственный комитет РФ
Следствие попросило суд арестовать сотрудника режимного предприятия Пензенской области, подозреваемого в связях со спецслужбами Польши, сообщает РИА Новости.
В ближайшее время суд приступит к рассмотрению ходатайства следствия. При этом в МИД Польши отрицают, что задержанный россиянин был связан с польскими спецслужбами.
Накануне сообщалось, что ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши.
По версии следствия, россиянин инициативно установил связь с представителем спецслужб Польши, чтобы передавать им сведения о деятельности предприятия. В обмен он хотел получить постоянное место жительство в Польше.
В видеоролике, опубликованном ФСБ РФ, показана обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка и коллекцией американских автомобильных номерных знаков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.
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