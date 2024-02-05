Обосновывая убийства ВСУ "правом на самооборону", Франция оправдывает терроризм – МИД

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Французская сторона, называя убийства ВСУ мирного населения в РФ "правом на самооборону", оправдывает акты терроризма. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии на сайте ведомства.

"Возмущаясь гибелью своих соотечественников, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом для убийств мирного населения в российских городах", – поделилась дипломат.

Российская сторона надеется, что гибель граждан Франции на Украине заставит французскую общественность задуматься о том, насколько политика Парижа опасна, указала Захарова. По словам представителя МИД, растущая вовлеченность французской стороны в украинский конфликт ведет к его затягиванию и эскалации.

Кроме того, продолжила она, участием в противостоянии Париж ставит под угрозу жизни своих граждан, которые отправляются при молчаливом согласии властей в зону боевых действий в качестве наемников или волонтеров.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил о смерти двух французских граждан на Украине. Он назвал их "гуманитарными работниками". После этого президент страны Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью соотечественников. Французский лидер назвал произошедшее "трусливым и недостойным актом", а Сежурне, в свою очередь, пригрозил, что "России придется отвечать за свои преступления".

17 января российское министерство обороны сообщило, что ВС РФ поразили в Харькове здание с французскими наемниками. В результате были уничтожены свыше 60 бойцов, еще 20 боевиков попали в больницы.

МИД РФ вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви. Ему заявили, что смерть французов в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева.

После этого Сежурне обвинил российскую сторону в том, что та оказывает давление на Европу, вызывая французского диппредставителя. Министр сослался на опубликованный в интернете перечень граждан Франции, которых на самом деле якобы не существует в реальности.

В свою очередь, Захарова усомнилась в наличии профессионализма у Сежурне. Министр не должен прикрываться манипуляциями со стороны Москвы и отрицать действительность, подчеркнула дипломат.

Уже 5 февраля в СМИ писали, что МИД Франции вызовет российского диппредставителя в Париже Алексея Мешкова после информации о смерти двух их граждан на Украине.