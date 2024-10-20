Беспилотники подавили над Липецком и Липецким МО

Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Липецком и Липецким округом. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы", – написал он.

Артамонов подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

До этого одиннадцать беспилотников были сбиты над соседней Орловской областью. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что атака была отражена без пострадавших и разрушений.