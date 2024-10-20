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Одиннадцать беспилотников уничтожены над Орловской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Одиннадцать беспилотников были сбиты над Орловской областью с вечера 19 октября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, атака была отражена без пострадавших и разрушений. На месте происшествий работают экстренные службы.
"Наши войска ПВО продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Спасибо им за слаженную и надежную работу", – написал Клычков.
Ранее, в ночь на 19 октября российские средства ПВО сбили и перехватили 16 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Ростовской областями.
До этого семь украинских беспилотников уничтожили над Орловской областью. Благодаря расчетам ПВО обошлось без пострадавших и повреждений на территории региона.
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