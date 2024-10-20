Одиннадцать беспилотников уничтожены над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Одиннадцать беспилотников были сбиты над Орловской областью с вечера 19 октября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, атака была отражена без пострадавших и разрушений. На месте происшествий работают экстренные службы.

"Наши войска ПВО продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Спасибо им за слаженную и надежную работу", – написал Клычков.

Ранее, в ночь на 19 октября российские средства ПВО сбили и перехватили 16 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Ростовской областями.

До этого семь украинских беспилотников уничтожили над Орловской областью. Благодаря расчетам ПВО обошлось без пострадавших и повреждений на территории региона.

