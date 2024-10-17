Силы ПВО сбили семь БПЛА над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам. Еще 7 БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО", – написал он.

Губернатор отметил, что благодаря расчетам ПВО обошлось без пострадавших и повреждений на территории региона. По словам Клычкова, оперативные службы уже работают на местах происшествий.

Ранее Клычков сообщал, что силами ПВО были уничтожены три беспилотника над регионом. Тогда также обошлось без пострадавших.

До этого, в ночь на 17 октября дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России.