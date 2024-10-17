17 октября, 07:37Происшествия
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника над Орловской областью, рассказал губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
"По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу", – сказал Клычков.
Ранее жилой дом оказался поврежден в станице Марьянской под Краснодаром в результате атаки беспилотника ВСУ. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главе Красноармейского района держать на контроле ликвидацию последствий атаки и помощь жителям.
Кроме того, грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Пострадавшему оказывалась вся необходимая медицинская помощь.
ВС РФ за сутки отразили 8 атак ВСУ в Курской области