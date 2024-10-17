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17 октября, 07:37

Происшествия

Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника над Орловской областью, рассказал губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу", – сказал Клычков.

Ранее жилой дом оказался поврежден в станице Марьянской под Краснодаром в результате атаки беспилотника ВСУ. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главе Красноармейского района держать на контроле ликвидацию последствий атаки и помощь жителям.

Кроме того, грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Пострадавшему оказывалась вся необходимая медицинская помощь.

ВС РФ за сутки отразили 8 атак ВСУ в Курской области

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