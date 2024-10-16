16 октября, 07:25Происшествия
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Белгородской области и один – над территорией Воронежской области", – указано в сообщении.
Ранее силы ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Так, по шесть дронов уничтожили над Белгородской и Курской областями, еще один БПЛА сбили в Брянской области.
При воздушной атаке на Брянскую область никто не пострадал, в том числе не были зафиксированы разрушения на земле.