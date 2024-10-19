За ночь сбиты 16 БПЛА над Белгородской, Брянской и Ростовской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 19 октября сбили и перехватили 16 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. 13 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 2 – над территорией Ростовской области и 1 – над Белгородской областью", – указано в сообщении.

Ранее российские силы отразили атаку беспилотников ВСУ на Энергодар. Были уничтожены две цели, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

До этого из-за атаки украинских БПЛА пострадали дома и имущество жителей двух районов Краснодарского края. Так, в Славянске-на-Кубани при падении обломков дронов повреждены крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске выбиты стекла в одном из зданий, также получила повреждения и загорелась легковушка.