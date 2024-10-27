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01:12

Происшествия

ПВО сбила 17 беспилотников над четырьмя областями РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 17 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в период с 22:00 до 23:20 26 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Восемь дронов сбили над Воронежской областью, пять БПЛА – над Брянской областью, три – над Липецкой областью и еще один беспилотник был уничтожен в Белгородской области.

В ночь на 26 октября средства ПВО также уничтожили 17 дронов противника над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями.

До этого подразделения противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ростовской области один малоразмерный воздушный шар Вооруженных сил Украины.

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