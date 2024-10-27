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Несколько беспилотников атаковали Тамбовскую область
Фото: Министерство обороны РФ
Прилет беспилотников произошел в ночь на 27 октября в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. На данный момент известно об 11 дронах. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.
В результате инцидента произошло единичное возгорание, которое уже ликвидировали сотрудники МЧС.
"Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности", – написал Егоров в своем телеграм-канале.
Этой ночью атаке вражеских БПЛА также подверглась Брянская область, где были уничтожены два беспилотника. Пострадавших и разрушений не выявлено.
Кроме того, угроза атаки дронов продолжает действовать в Липецкой области. За последние несколько часов в этом регионе было сбито семь воздушных целей.