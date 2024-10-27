Несколько беспилотников атаковали Тамбовскую область

Фото: Министерство обороны РФ

Прилет беспилотников произошел в ночь на 27 октября в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. На данный момент известно об 11 дронах. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.

В результате инцидента произошло единичное возгорание, которое уже ликвидировали сотрудники МЧС.

"Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности", – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Этой ночью атаке вражеских БПЛА также подверглась Брянская область, где были уничтожены два беспилотника. Пострадавших и разрушений не выявлено.

Кроме того, угроза атаки дронов продолжает действовать в Липецкой области. За последние несколько часов в этом регионе было сбито семь воздушных целей.