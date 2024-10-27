Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:57

Происшествия

Семь беспилотников сбили в Липецкой области

Фото: 123RF/boscorelli

Российские силы ПВО за несколько часов сбили семь беспилотников в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"К счастью, обошлось без жертв. Но налет БПЛА продолжается. Прошу всех сохранять спокойствие и следовать правилам красного режима угрозы", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Региональные системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

В Липецкой области продолжает действовать угроза атаки беспилотников. Местных жителей призывают оставаться дома, держась подальше от окон. Находящимся на улице порекомендовали зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Вечером 26 октября средства ПВО уничтожили 17 вражеских беспилотников над четырьмя российскими регионами в период с 22:00 до 23:20.

Уже ночью было сбито еще два дрона в Брянской области. При атаке также никто не пострадал, последствий на земле не наблюдается.

113 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ за ночь

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика