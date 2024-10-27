Семь беспилотников сбили в Липецкой области

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Российские силы ПВО за несколько часов сбили семь беспилотников в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"К счастью, обошлось без жертв. Но налет БПЛА продолжается. Прошу всех сохранять спокойствие и следовать правилам красного режима угрозы", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Региональные системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

В Липецкой области продолжает действовать угроза атаки беспилотников. Местных жителей призывают оставаться дома, держась подальше от окон. Находящимся на улице порекомендовали зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Вечером 26 октября средства ПВО уничтожили 17 вражеских беспилотников над четырьмя российскими регионами в период с 22:00 до 23:20.

Уже ночью было сбито еще два дрона в Брянской области. При атаке также никто не пострадал, последствий на земле не наблюдается.